واسيليدس، الوزير الذي ترك العرش ونال إكليل الشهادة

الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس واسيليدس، الوزير في عهد الملك نوماريوس قيصر، الذي فضّل الإيمان على المجد الأرضي.

قصة القديس واسيليدس

كان واسيليدس أحد كبار وزراء الروم، صاحب سلطان وهيبة، تزوجت شقيقته من الملك نوماريوس وأنجبت له وريث العرش يسطس. ومع تبدل الأوضاع السياسية وصعود دقلديانوس إلى الحكم وابتعاده عن الإيمان، وقف واسيليدس وأبناؤه وأتباعه في مواجهة الانحراف، رافضين عبادة الأوثان، ومؤكدين استعدادهم لبذل حياتهم من أجل المسيح.

ورغم محاولات النفي والتعذيب في أقاليم مختلفة، ظل واسيليدس ثابتًا في إيمانه، متحملًا أقسى صنوف العذابات. وفي النهاية أمر الحاكم ماسورس بقطع رأسه بعد أن عجز عن ثنيه عن عقيدته، فنال إكليل الشهادة عوضًا عن الملك والمجد الزائل.

تستحضر الكنيسة في هذه الذكرى صورة الوزير القديس الذي آثر الإيمان على السلطان، ليبقى اسمه شاهدًا على معنى التضحية والوفاء.

