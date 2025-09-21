وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام طلاب الصفوف الأولى

تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عددا من مدارس إدارة شمال التعليمية، يرافقه لجنة وزارية ضمت العميد طارق الباز رئيس الادارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، وعمرو فوزي عضو الإدارة العامة للمتابعة وتقييم الأداء.

أبرز الحضور خلال الجولة

وشملت الجولة التي رافقه خلالها اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و محمود الكيلاني مدير العلاقات العامه وأحمد سيف مدير امن المديرية وأسامة سيد مدير إدارة شمال، وتوفيق صلاح وكيل الإدارة مدارس المشير الثانوية بنين وأم الأبطال الثانوية بنات ومدرسة عاطف بركات الابتدائية والتي استقبلت طلاب لصفوف الأولى من المراحل الدراسية المختلفة، اليوم الأحد، في أول أيام العام الدراسي 2025 /2026 وفق الجدول المُعلن حرصا على تهيئة الأجواء للطلاب مع بداية العام الدراسي.

التأكد من جاهزية الفصول

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، علي التأكد من جاهزية الفصول وحضور جميع المعلمين حيث طالب بحسن استقبال الطلاب في اليوم الأول خاصة أنهم طلاب الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية الثلاث وان يكون اليوم الأول بروح الاحتفال لا ومنحهم فرصة للتعرف على زملائهم بالفصل.

استقبال الصفوف الأولى

و استقبلت 1075 مدرسة اليوم طلاب الصفوف الاولي علي مستوي الادارات التعليمية الثمانية وسط تجهيزات واستعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفقا للجدول الموضوع للانتظام من قبل المديرية.

