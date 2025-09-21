الأحد 21 سبتمبر 2025
طلاب المعاهد الأزهرية بالإسماعيلية يستقبلون العام الدراسي بأعلام مصر (صور)

استقبل طلاب المعاهد الأزهرية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد في أول يوم من أيام الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بأعلام مصر فرحا وابتهاجا لانطلاق العام الدراسي الجديد.  
 

قام فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بتفقد معهد الشيخ زايد النموذجي، وذلك في إطار متابعته الميدانية لسير العملية التعليمية.  

متابعة انتظام الدراسة 

والتقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالطلاب والمعلمين واطمأن على انتظام الدراسة منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد.

رافق فضيلته خلال الزيارة عبدالباقي الحداد، مدير أمن المنطقة. 

أهمية طلب العلم 

وخلال كلمته لأبنائه الطلاب، شدّد فضيلته على أن طلب العلم هو السبيل الحقيقي لبناء شخصية قوية قادرة على خدمة وطنها. 

مؤكدًا أن حب الوطن لا يكون بالشعارات، بل بالاجتهاد والعمل والإخلاص، وغرس القيم النبيلة التي يدعو إليها ديننا الحنيف.

وأعرب فضيلته عن اعتزازه بما لمسه من حماس الطلاب، موجّهًا الشكر لإدارة المعهد والمعلمين على جهودهم في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة تسهم في صناعة أجيال تحمل رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال.

