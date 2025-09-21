اتحاد التأمين يرصد دور الخبير الاكتواري في تعزيز استقرار الشركات

تمثل صناعة التأمين ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاديات الحديثة، حيث تعمل على إدارة المخاطر وتحويلها، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء إلا أن هذه الصناعة تقوم على أساس علمي دقيق يتعلق بقياس التكاليف المستقبلية غير المؤكدة، وهو ما يُعرف باسم "الخطر". وهنا يبرز دور الخبير الاكتواري كحجر الزاوية في بناء هذه الصناعة وضمان استدامتها.



من هو الخبير الاكتواري؟

والخبير الاكتواري هو المحترف الذي يطبق الأساليب الرياضية والإحصائية لتقييم المخاطر في مجالات التأمين والتمويل والتقاعد. فهو الجسر بين النظرية الرياضية المجردة والتطبيق العملي في عالم الأعمال المحفوف بالمخاطر. ولا يقتصر دور الاكتواري على مجرد حساب الأقساط والاحتياطيات، بل يمتد إلى التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الاستثمارات، والامتثال للضوابط الرقابية، وحتى تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

ورصد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية دور الخبير الاكتواري في تعزيز استقرار الشركات.



دور الاكتواري في تعزيز استقرار شركات التأمين:

ضمان الكفاية المالية والاحتياطيات

يساعد الاكتواريون في تحديد مقدار الاحتياطيات التي يجب أن تحتفظ بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية. ويستخدمون تقنيات تحليل احتمالي معقدة مثل:

نماذج التوزيع المركب (Compound Distribution Models).

نماذج تطور المطالبات (Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson).

تساعد هذه النماذج في ضمان توافر السيولة لمواجهة المطالبات عند وقوعها، وبالتالي حماية الشركة من الانهيار المالي المفاجئ

اختبار الملاءة والقدرة على الوفاء

من خلال اختبارات التحمل (Stress Testing) وتحليل السيناريوهات، يقوم الاكتواري بمحاكاة أوضاع اقتصادية معاكسة أو خسائر كبيرة، واختبار قدرة الشركة على الصمود. هذه الإجراءات تعزز ثقة المساهمين والمنظمين في استقرار الشركة.

ضبط أسعار المنتجات بناءً على مستوى المخاطر

عدالة التسعير

تعزز العلوم الاكتوارية الاستقرار من خلال تسعير المنتجات التأمينية بعدالة، حيث يتم تحميل كل فئة من العملاء قسطًا يعكس مخاطرهم الحقيقية، مما يمنع تحميل الشركة أعباء مالية غير مبررة.



استراتيجيات التسعير التفاعلي

من خلال التسعير الديناميكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، تستطيع الشركات تعديل الأسعار استجابة للمتغيرات السوقية وسلوك العملاء. هذه القدرة التنبؤية تمنح الشركات مرونة في التعامل مع المخاطر وتساعد في الحفاظ على الأرباح.



- تعزيز الكفاءة في إدارة المطالبات:

تقدير تكاليف المطالبات بدقة

باستخدام نماذج تحليل التكرار والشدة، يمكن للاكتواري تقدير التكاليف المتوقعة للمطالبات وتحديد مدى الحاجة لاحتياطيات إضافية. وهذا يقلل من احتمالية نقص السيولة.

الحد من الاحتيال

يتم استخدام النماذج الاكتوارية لاكتشاف الأنماط غير المعتادة في المطالبات، مما يساعد في الكشف المبكر عن الاحتيال وتقليل الخسائر الناتجة عنه.



- دعم التخطيط الاستراتيجي للشركة:

إعداد السيناريوهات المستقبلية

يساهم الاكتواري في رسم سيناريوهات متعددة تشمل عوامل مثل التغير الديموغرافي، المناخ الاقتصادي، وتطورات السوق، مما يُساعد على صياغة خطط بديلة.



تحليل التكاليف والعوائد

من خلال تحليل القيمة المتوقعة والربحية المستقبلية، يقدّم الاكتواري أدوات تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ما يُقلل من تقلبات العائد ويُعزز الاستقرار.



- التوافق مع الأطر التنظيمية

الالتزام بمعايير الملاءة

تعتمد الجهات التنظيمية على التقديرات الاكتوارية لتحديد مدى التزام الشركات بمعدلات رأس المال المطلوبة.

-تطبيق معيار التقارير المالية (17 IFRS)

الاكتواريون هم حجر الزاوية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 الخاص بعقود التأمين، حيث يتمحور دورهم حول القياس الدقيق للمخاطر، وتحديد الإيرادات، وعمليات الإبلاغ المالي الجديدة التي تفرضها المعايير الجديدة. يتطلب هذا المعيار دمجًا معمقًا بين الأقسام الاكتوارية والمالية والتقنية، وإنشاء نماذج جديدة لمواجهة تعقيدات المعايير الجديدة، مما يستدعي تكييف الأدوات والعمليات الاكتوارية، وتطوير قدرات جديدة للتعاون بين الأقسام المختلفة. و تساعد التحليلات الاكتوارية في دعم اتخاذ القرار ومتطلبات العرض والإفصاح وفقًا للمعيار.

فيما يلي بعض المجالات التي تؤثر على شركات التأمين:

منهجية تعديل المخاطر

نهج معدل الخصم

تحليل الاحتياطيات الإجمالية والمُتنازل عنها بشكل منفصل، بحيث يُمثل صافي الاحتياطيات الفرق بينهما.

حجز مجموعات التأمين حسب تاريخ بدء سريان التأمين

دمج العقود حسب الطرف المقابل.

استبعاد العقود غير المربحة (المرهقة)

مراعاة وقت نشوء التزام التأمين



- دور الاكتواري في تقييم استقرار المنتجات التأمينية الجديدة

تحليل الجدوى الاكتوارية

قبل إطلاق منتج جديد، يُجري الاكتواري دراسة جدوى تشمل تحليل السوق، التكاليف المحتملة، وتقدير المخاطر، لضمان أن يكون المنتج مربحًا ومستقرًا ماليًا.

مراقبة أداء المنتجات بعد الإطلاق

بعد دخول المنتج السوق، يقوم الاكتواري بمراقبة أدائه وتعديل الافتراضات الاكتوارية عند الحاجة، لضمان استمرارية الربحية وعدم تعريض الشركة لمخاطر مفاجئة.



دعم خطط إعادة التأمين لتعزيز الاستقرار

نمذجة سيناريوهات الخسائر الكبرى

يضع الاكتواري نماذج تفصيلية لحساب احتمالية الخسائر الفادحة الناتجة عن الكوارث أو المطالبات الكبرى. وتساعد هذه النماذج في تحديد ما إذا كانت الشركة بحاجة إلى إعادة تأمين إضافي.



تصميم استراتيجيات إعادة التأمين

يساهم الاكتواري في تحديد نوعية عقود إعادة التأمين (كمي أو نسبي)، بما يحقق التوازن بين تكلفة إعادة التأمين والحماية التي توفرها، وبالتالي ضمان استقرار الأرباح.



التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية وأثرها على الشركة



تحليل تأثير التضخم

تُعد التقلبات في معدلات التضخم من أخطر العوامل التي تؤثر على شركات التأمين، نظرًا لأنها تؤدي إلى زيادة تكاليف المطالبات. ويستخدم الاكتواري نماذج رياضية لتقدير هذا التأثير والتحوط ضده.



تأثير أسعار الفائدة

نظرًا لاعتماد شركات التأمين على استثمارات طويلة الأجل، يقوم الاكتواري بتحليل أثر تغير أسعار الفائدة على الالتزامات المالية ومحافظ الاستثمار لتقليل أثر التقلبات.



بناء ثقافة اكتوارية داخل الشركة



تعزيز فهم المخاطر

يسهم الاكتواري في رفع وعي الإدارة والموظفين بمفاهيم المخاطر والتسعير والاحتياطيات، مما يؤدي إلى قرارات أكثر عقلانية وواقعية.



تحسين التعاون بين الإدارات

يؤدي تكامل العلوم الاكتوارية مع الإدارات الأخرى – مثل المالية، التسويق، والامتثال – إلى تحسين استجابة الشركة للتحديات وتحقيق استقرار مؤسسي أوسع.



الأهمية الاقتصادية والرقابية لدور الاكتواري

يتعدى دور الاكتواري حدود الشركة لينصب في صميم استقرار القطاع ككل والاقتصاد الوطني من خلال:

حماية حملة الوثائق: فضمان ملاءة شركات التأمين هو في الأساس حماية للمواطن العادي الذي يدفع قسط تأمينه آملًا في الحصول على التعويض عند وقوع الكارثة. والاكتواري هو حارس هذه الثقة.

دعم الاستقرار المالي: يمنع انهيار شركات التأمين، والتي تعتبر مؤسسات مالية كبرى تدير مدخرات ضخمة. فأي أزمة في هذا القطاع قد تنتقل إلى القطاع المصرفي والاقتصاد بأكمله (المخاطر النظامية)

دعم هيئات الرقابة: تحتاج هيئات الرقابة على التأمين إلى خبراء اكتواريين لمراجعة تقارير الملاءة للشركات، ووضع الأنظمة واللوائح الفنية (مثل معايير Solvency II أو نظيرتها المحلية)، ومراقبة أداء القطاع بشكل كلي.



تطور دور الاكتواري من الحسابات التقنية إلى الشريك الاستراتيجي



يُعَدّ الخبير الاكتواري (Actuary) حجر الأساس في صناعة التأمين لما يمتلكه من قدرات تحليلية وإحصائية تمكّنه من قياس المخاطر المالية والتأمينية بدقة. وقد اقتصر دوره تاريخيًا على الحسابات الفنية وتقدير الاحتياطيات، لكن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم دفعت هذه المهنة إلى توسيع نطاق مسؤولياتها، لتتحول من دور تقني بحت إلى شريك استراتيجي فاعل في صناعة القرار.

تطور دور شركات التأمين: لم يعد الهدف مجرد تعويض الخسائر، بل إدارة المخاطر الشاملة والمساهمة في التنمية المستدامة.

متطلبات الحوكمة: تزايد التركيز على الاستدامة والشفافية جعل من مشاركة الاكتواري في لجان المخاطر والاستراتيجية ضرورة لا خيارًا.



ثالثًا: الاكتواري كشريك استراتيجي

اليوم يُنظر إلى الخبير الاكتواري باعتباره مستشارًا لإدارة المخاطر على مستوى الشركة والقطاع ككل، حيث يشارك في:

تخطيط الأعمال والنمو: وضع استراتيجيات التوسع وتطوير المنتجات الجديدة.

تقدير رأس المال الاقتصادي: الموازنة بين العائد والمخاطر في قرارات الاستثمار.

الاستدامة والحوكمة: المساهمة في تقارير الاستدامة وتقدير أثر التغير المناخي على محافظ التأمين.

التواصل مع أصحاب المصلحة: تقديم تحليلات مبسطة لمجالس الإدارات والمستثمرين لدعم القرارات الاستراتيجية.



رأي اتحاد شركات التأمين المصرية



يمثل الخبير الاكتواري العقل المفكر والضامن لاستقرار واستدامة صناعة التأمين، فهو ليس مجرد محلل أرقام، بل مهندس مالي حيوي يضمن نجاح القطاع عبر تقييم المخاطر المعقدة، وتطوير المنتجات التأمينية، وتحديد الأسعار العادلة، والمساهمة الفعّالة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والاستقرار المالي للشركات.

في اقتصاد متنامٍ ومتعدد المخاطر مثل مصر، يصبح الاستثمار في هذه المهنة ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية



إن التحديات التي تواجه هذه المهنة، مثل نقص الكوادر وصعوبة الدراسة، تتطلب اهتمامًا مستمرًا وجهودًا متضافرة لضمان استمرارية تطورها. ومع تزايد تعقيدات الأسواق المالية والمخاطر العالمية، ستظل الحاجة إلى الخبراء الاكتواريين في تزايد مستمر، مما يجعل تطوير هذه المهنة استثمارًا في المستقبل، يضمن بناء قطاع تأميني قوي قادر على حماية ثروات الأفراد والمؤسسات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استقرار النظام المالي المصري

