الأحد 21 سبتمبر 2025
إطلاق دورة جديدة من دبلومة التسويق الدوائي بالجامعة الألمانية بالقاهرة

أعلن الدكتور محمد العزيزى عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة عن استعداد الجامعة لإطلاق دورة جديدة من دبلومة التسويق الدوائى للعام 2025-2026 التي تعقد بالتعاون الثنائي القائم بين كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وكلية تكنولوجيا الإدارة.

وتعد تلك الدبلومة أحد الدبلومات التي يزداد الطلب عليها في ظل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أعادت تشكيل سوق العمل وأساليب التسويق الحديثة، حيث تعقد الدبلومة بالتنسيق مع الدكتورة سارة الديب الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة مدير البرنامج.

تطوير استراتيجيات التسويق الرقمي بالذكاء الاصطناعي 

وأشارت الدكتورة سارة الديب، إلى أن البرنامج الاكاديمى للدبلومة يزود المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير استراتيجيات التسويق الرقمي في المجال الدوائي، وإبراز تأثير الذكاء الاصطناعي على التسويق الرقمي من خلال تمكين المسوقين من جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة حول حملاتهم التسويقية، واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك المستهلك، وتخصيص الإعلانات، وتحسين محتوى المواقع لمحركات البحث، وتمكين المسوقين أيضًا من استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما يُتيح المزيد من الوقت للتفكير الاستراتيجي والإبداع. 

كما يُحوِّل الذكاء الاصطناعي أيضًا تجربة العملاء من خلال تقديم توصيات شخصية وتنبؤية في الوقت الفعلي، ويمكن للمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي تقديم توصيات للمنتجات بناءً على مشتريات العميل السابقة.

ونوهت الديب، إلى أن الدبلومة تتيح لخريجيها التعرف على خيارات وظيفية مختلفة للعمل في قطاع الأدوية وغيرها لإكساب دارسيها الخبرات في قطاعات الصناعة المختلفة، وتوفر لهم الفرص لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء.

