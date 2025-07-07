تنس الطاولة، عمر عصر يهزم بطل السويد في أولى جولات السلسلة العالمية

تنس الطاولة، حقق عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، فوزا هاما على اللاعب السويدي أنطون كاليبرج بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الأولى بطولة السلسلة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (3-11) - (11-2) - (6-11) - (11-5) - (9-11).

وخسرت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، أمام لاعبة منتخب البرازيل بورونا تاكاهاشي بنتيجة (0-3)، في الجولة الأولى من البطولة ذاتها.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (5-11) - (3-11) - (5-11).

منافسات الجولة الأولى

وضمن منافسات الجولة الأولى، تلقى يوسف عبد العزيز لاعب منتخبنا الوطني خسارة أيضا أمام اللاعب الدنماركي جوناثان جروس بنتيجة (1-3).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (8-11) - (3-11) - (11-7) - (2-11).

وكان بتروجت قد حصد مؤخرا لقبي الدوري رجال وسيدات، بعد منافسة قوية مع الأهلي والزمالك وإنبي، حيث امتدت منافسات الرجال لدورة ثلاثية فاصلة شارك بها الأهلي وإنبي وبتروجت.

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