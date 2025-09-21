الأحد 21 سبتمبر 2025
عاطل متهم بقتل جاره في الاميرية: العيال السبب وضربته بآلة حديدية

أدلى عاطل متهم بقتل جاره بدائرة قسم شرطة الأميرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأميرية.

وقال المتهم إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال ورش المياه بالشارع.

واضاف المتهم أنه والمجني عليه تبادلا الشتائم ثم تطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي فقام فيها الأول بالتعدي بالضرب بعصا حديدية علي الثاني فأسقطه غارقا في دمائه.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها شابا في العقد الثالث من العمر مصاب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، وتوفي أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة أقدم فيها الأول على التعدي على الثاني بالضرب بآلة حديدية فأسطقه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأميرية قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

