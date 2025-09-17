تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر بمشادة بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة 7 متهمين لقتلهم شخص وشروعهم في قتل آخر إثر مشادة نشبت بينهم وحيازة سلاح أبيض مطواة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من من دور شهر ديسمبر لحضور الباحث الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم طبوشه، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين:- «محمد.ف.م» - 21 سنة - المهنة سائق توك توك - العنوان: شارع المعدية كوبري الليثي – القلج، و«ادم.ف.م» -17 سنة - المهنه عامل عادي - العنوان: شارع المعدية - كوبري الليثي - القلج - مركز الخانكة، و«ندا.ا.ه» 43 سنة - المهنة بائعة خضار - العنوان: القلج - مركز الخانكة، و«نجوی.ا.ه» - ۲۹ سنة، و«احمد.ع.م» 41 سنة، و«ابراهيم.ا.ع» - 37 سنة

«فاطمة الزهراء.س.م» 38 سنة، في القضية رقم 8414 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1074 لسنة 2025 كلى شمال بنها، لأنهم في يوم ٢٥-٠٣-٢٠٢٥ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية وحال كون المتهم الثاني طفلا تجاوز الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر ميلادية، قتلوا المجني عليه محمد سعيد مساعد محمد السيد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد وكان ذلك بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما استل المتهم الأول سلاح أبيض ( مطواه ) من بيت طيات ملابسه وسدد به طعنات للمجنى عليه استقرت بصدره - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وفقا لأمر الإحالة القليوبية فإنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه محمد لطفي سعيد محمد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة نشبت سدد له المتهم الأول ضربة بسلاح أبيض ( مطواه) - بنية إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبى المرفق حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة ان المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة ".

