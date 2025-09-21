الشرع يتوجه إلى أمريكا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع توجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

توجه أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة

وسيشارك الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى، وفق ما أفادت سابقا وكالة "سانا".

عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة

كما سيشارك الشرع والشيباني في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة.

كما من المقرر أن يتحدث أحمد الشرع خلال فعالية إعلامية خاصة مساء اليوم الأحد إلى جانب مشاركين آخرين.

