الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

ألقت الأجهزة الأمنية بالعلمين القبض على الراقصة بوسي و4 آخرين بسبب مشاجرة وقعت بينهم في سهرة خاصة بمحافظة مطروح.

القبض على الراقصة بوسي بسبب مشاجرة مع آخرين

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب مشاجرة بين الراقصة بوسي و4 آخرين بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشادة كلامية.

بالانتقال والفحص، تبين أن الراقصة بوسي كانت في سهرة مع عدد من أصدقائها، ووقعت بينهم مشاجرة وخلافات، ما استدعى الراقصة بوسي إلى الاتصال بالنجدة، مؤكدة تعرضها للضرب.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق.

وعثرت أجهزة الأمن مع الراقصة بوسي و4 آخرين على 3 زجاجات مواد کحولیة غیر محكمة الغلق بها كميات متفاوتة من تلك المواد، ووضعت داخل كرتونة بيج اللون، وتم اقتيادها وآخرين إلى ديوان قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من جانبها، تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة نوع مرسيدس بيضاء اللون تملكها الراقصة بوسي.

