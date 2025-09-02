الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

الراقصة بوسي تنهي إجراءات إخلاء سبيلها وتغادر قسم المقطم

قسم شرطة المقطم
قسم شرطة المقطم

أنهت الراقصة بوسي إجراءات الإفراج عنها بقسم شرطة المقطم، عقب دفعها للكفالة المالية والتي تقدر بـ 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم المجتمعية المصرية، وغادرت القسم.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة كشفت عن نشاط المتهمة، حيث تبين قيامها ببث محتوى مرئي عبر حساباتها الرسمية يتضمن إيحاءات غير لائقة، ما يمثل مخالفة صريحة لقيم المجتمع والقانون.

وعقب استصدار إذن من النيابة وتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارستها لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بتصوير ونشر تلك المقاطع بنفسها بقصد التربح من ورائها من خلال جذب أكبر عدد من المتابعين والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

