استقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري الياباني (صور)

نظم صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، احتفالية خاصة بمناسبة استقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري الياباني، وذلك في حضور نخبة من الشركاء المحليين والدوليين وممثلي المؤسسات الداعمة.

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

شهد الحفل حضور ومشاركة كل من: الدكتور هاني هلال، الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، والسفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، والدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ويو إيبساوا، الممثل الإقليمي لمكتب جايكا في مصر، واللواء إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتور أحمد فهمي بنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، والدكتور جونيشي موري، كبير المستشارين بوكالة الجايكا لمعاهد الكوزن ونائب مدير المشروع.

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق أول دفعة من طلاب معهد الكوزن المصري الياباني يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين النظم التعليمية المصرية واليابانية، بما يساهم في إعداد كوادر بشرية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل التكنولوجي في مصر.

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

بدء الدراسة بمعهد الكوزن المصري الياباني

وأضافت: «يسعدنا أن نرى ثمرة التعاون بين الحكومة المصرية والجانب الياباني، ممثلًا في وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تتحقق اليوم ببدء هذا المشروع التعليمي الرائد، إننا نطمح أن يكون معهد الكوزن نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم التكنولوجي، ويعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم وربطه بمستقبل الصناعة والتنمية الاقتصادية».

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

وأعربت «شرف» عن تقديرها للدعم المقدم من مختلف الشركاء، وعلى رأسهم الحكومة اليابانية، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تشكل حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع الوطني.

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

ويعد معهد الكوزن المصري الياباني إحدى ثمار «المبادرة المصرية اليابانية للتعليم»، الهادفة إلى نقل وتوطين الخبرات التعليمية والتقنية اليابانية في مصر، من خلال برامج تدريبية متقدمة ومعايير أكاديمية حديثة، تسهم في تخريج جيل جديد من الفنيين المتخصصين وفق أرقى المواصفات الدولية.

انطلاق العام الدراسي بمعهد الكوزن المصري الياباني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.