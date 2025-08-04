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أخبار مصر

تدشين أول تجربة للروبوتات في إرشاد الطلاب باختبارات القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني (صور)

اختبارات التقدم لمعهد
اختبارات التقدم لمعهد الكوزن اليابانية، فيتو

 بدأ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مرحلة جديدة من التحول الرقمي في منظومة اختبارات القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني، عبر الاستعانة بالروبوتات لأول مرة لتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب المتقدمين للاختبار.

اختبارات التقدم لمعهد الكوزن اليابانية 
اختبارات التقدم لمعهد الكوزن اليابانية، فيتو 

 وقالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم: إن الصندوق استعان بالروبوتات لتوجيه وإرشاد الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بـمعهد الكوزن المصري الياباني، في معامل الحاسب الآلي بمقر صندوق تطوير التعليم بمدينة السادس من أكتوبر ومركز تدريب معهد الكفاية الإنتاجية بالعاشر من رمضان، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى المعاهد المصرية، بهدف توفير تجربة اختبارات وتعلم تفاعلية مبهرة تعكس التقدم التكنولوجي الذي يسعى الصندوق إلى تعميمه في مشروعاته التعليمية المختلفة.

اختبارات التقدم لمعاهد الكوزن اليابانية 
اختبارات التقدم لمعاهد الكوزن اليابانية، فيتو

الاستعانة بروبوت في اختبارات التقديم لمعاهد الكوزن اليابانية

 وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الروبوت يقوم بتقديم التعليمات الخاصة بالاختبارات، والتعريف بقواعد الامتحان وطبيعة الأسئلة وجدول اليوم ومواعيد الراحة، بما يسهم في تهيئة الطلاب نفسيًا ومعرفيًا قبل بدء الاختبار، مشيرة إلى أن اليوم الأول من الاختبارات شهد تقدم 90 طالبًا وطالبة، تم استقبالهم من قِبل الروبوتات التي تولت عملية التوجيه وتقديم الدعم الفني لهم.

اختبارات التقدم لمعهد الكوزن اليابانية 
اختبارات التقدم لمعهد الكوزن اليابانية، فيتو

ولفتت «شرف» إلى أن الاختبارات تضم أربعة أجزاء رئيسية، بواقع 60 سؤالًا لكل جزء في تخصصات الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، مهارات التفكير، وقد تمت الاختبارات إلكترونيًا داخل معامل الكمبيوتر بمعهد الكوزن، وتخللتها فترة راحة لمدة 30 دقيقة.

وأكدت الأمين العام أن النتائج ظهرت فور انتهاء الطالب من الاختبار على الشاشة ضمانًا للشفافية والمصداقية، كما تم إخطار الطلاب وأولياء الأمور بالخطوات التالية ضمن مسار القبول بالمعهد، وسط إشادة واسعة من أولياء الأمور والطلاب بحسن التنظيم، وتأكيدهم أن تجربة التقدم كانت «استثنائية ومبهجة».

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صندوق تطوير التعليم رئاسة مجلس الوزراء التحول الرقمي معهد الكوزن المصري الياباني معهد الكفاية الإنتاجية بالعاشر من رمضان

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