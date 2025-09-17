صندوق تطوير التعليم يُطلق برنامج تدريب معلمات روضات جيل ألفا

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن انطلاق فعاليات برنامج تدريب معلمات ومعلمي روضات جيل ألفا، وذلك عقب الانتهاء من برنامج تدريب المدربين، حيث يتم تدريب 89 معلمة ومعلما، و4 موجهات في 11 روضة نموذجية حكومية، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ويُعقد التدريب بمقر صندوق تطوير التعليم بمدينة السادس من أكتوبر، ويستهدف البرنامج رفع كفاءة المعلمات والمعلمين، وتزويدهم بالأساليب التربوية الحديثة والتقنيات التعليمية المتقدمة التي تلائم احتياجات أطفال جيل ألفا.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن البرنامج يأتي ترجمةً لتوجيهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري منذ السنوات الأولى للتعليم، مشيرة إلى أن مرحلة رياض الأطفال تعد الأساس في بناء شخصية الطفل وتعزيز قدراته المستقبلية، ويحرص الصندوق على تبني أحدث الممارسات الدولية وتطبيقها في البيئة التعليمية المصرية بما يضمن مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة.

وأضافت - في بيان صحفي - أن صندوق تطوير التعليم يعمل على تحويل رياض الأطفال النموذجية إلى مراكز تميز تربوي، ليس فقط لتأهيل الأطفال وإنما أيضًا ليكون لها دور فاعل في تدريب وإعداد المعلمات والمعلمين على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذه التجربة ستسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة، تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم المبكر وتدعم توجه الدولة نحو بناء إنسان مصري مبدع ومبتكر.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد رضا، عضو اللجنة العليا لمشروع روضات جيل ألفا ممثلًا عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن التعاون بين المجلس والصندوق يهدف إلى بناء نموذج متكامل لرياض الأطفال في مصر، يقوم على تأهيل الكوادر التربوية بأفضل الخبرات العالمية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأطفال قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

ويُعد هذا البرنامج خطوة محورية في مسيرة تطوير التعليم المبكر، وبداية لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لتعزيز جودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة.

