أخبار مصر

جامعة حلوان تدرج بيانات طلاب المرحلة الثالثة والمعادلات في منظومة الكشف الطبي

أعلنت جامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن استلام ملفات التنسيق الخاصة بطلاب المرحلة الثالثة والشهادات المعادلة، وجارٍ في الوقت الحالي رفع بيانات الطلاب على منظومة الكشف الطبي الإلكترونية عبر نظام ابن الهيثم.

وأكدت الجامعة أن عملية رفع الأسماء ستكتمل اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، داعية الطلاب الجدد إلى سرعة الدخول على النظام لحجز موعد الكشف الطبي، وكذلك التسجيل لأداء اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي وتيسير جميع الإجراءات إلكترونيًا قبل بدء الدراسة.

وتشدد جامعة حلوان على ضرورة التزام الطلاب الجدد بهذه التعليمات وإتمام إجراءاتهم في المواعيد المحددة، بما يضمن انتظامهم مع انطلاق العام الجامعي الجديد في أجواء منظمة وبيئة تعليمية متطورة.

وزير الرياضة لطلاب جامعة حلوان: الجامعة كلها كليات تخاطب سوق العمل (فيديو)

رئيس جامعة حلوان يكرم فيتو لجهودها المتميزة في نشر سياسات الجامعة

🔹 رابط حجز الكشف الطبي.

🔹 رابط اختبارات تحديد المستوى.

