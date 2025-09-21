الأحد 21 سبتمبر 2025
وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة مياة بمشروع وادي النقرة (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان ووزير الرى

تفقد كل من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، محطة رى رقم (1) ضمن مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، رافقهم خلالها قيادات الوزارة والمحافظة.

جولة وزير الرى ومحافظ أسوان 

وخلال الجولة، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان، حول المشروعات الجارية داخل مشروع وادى النقرة الذى يضم زمام زراعى يصل إلى 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية تمتد بطول 145 كيلو مترا، بالإضافة إلى خمس قرى هى ( الحكمة والأمل والمنار والبراعم والكرامة ).

 

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال أن المرحلة الحالية تشهد تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الرى ومحافظة أسوان وكافة الجهات المعنية لتعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية المتاحة وتحقيق أكبر عوائد اقتصادية من المحاصيل المتميزة التى تنتجها قرى مشروع وادى النقرة، ويتم تصديرها للأسواق العالمية، ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الأخرى.

 أشار الى أنه تم تكليف مديرية الزراعة بإعداد بيان تفصيلى بحصر الزراعات الشتوية والصيفية ونوعية المحاصيل داخل وخارج الزمام، مع إلزام المزارعين بالتحول إلى نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلًا من الرى بالغمر حفاظًا على الرقعة الزراعية والموارد المائية وتحقيق الاكتفاء المائى.

 

 وأضاف إسماعيل كمال أن توجد استمرارية للتصدى الحاسم للتعديات على الأراضى الزراعية، وإطلاق حملات متتالية لاستردادها، بجانب التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإيفاد قوافل طبية لخدمة الأهالى بقرى وادى النقرة، وسرعة إنهاء إجراءات نقل التبعية لتشغيل وحدتى الحكمة والكرامة بما يضمن إستقرار تقديم الخدمات الصحية للمقيمين بها.

ووجه محافظ أسوان شكره لوزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم وكافة الوزارات والجهات المعنية على جهودهم الحثيثة فى رفع كفاءة وصيانة محطات الرى وتوفير احتياجات المزارعين من المياه، إلى جانب دعم محطات الشرب لتلبية احتياجات المواطنين.

أوضح أن هذا التعاون المستمر يساهم فى تنفيذ برامج الصيانة الدورية، وتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، وإنهاء العمرات المقررة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع تفعيل نظم الحماية الفنية لضمان انتظام التشغيل على الوجه الأكمل، وشملت الزيارة تكريم الوزير والمحافظ للنماذج المشرفة برى أسوان، والتى ساهمت فى إنجاح الموسم الصيفى، كما استمعا لمطالب واحتياجات المزارعين بالمشروع للعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

