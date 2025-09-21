الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شهيد برصاص الاحتلال خلال اعتداء على مواطنين شرق غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن مستشفى العودة بالنصيرات، عن سقوط  شهيد جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المواطنين في منطقة المغراقة جنوبي مدينة غزة.

وكانت أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأحد، عن سقوط  14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة.

وتسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس باستشهاد 61 فلسطينيا في هجمات متفرقة لجيش الاحتلال على قطاع غزة، تزامنا مع تفجير منازل بروبوتات مفخخة في الأحياء الشمالية لمدينة غزة، فيما جدد إنذاره للفلسطينيين بإخلاء المدينة والتوجه إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال  الإسرائيلي منذ نحو سنتين على القطاع، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وحسب شهود عيان ومصادر طبية للأناضول، استهدفت الهجمات الإسرائيلية مركز إيواء، وخيمة نزوح ومنزلا وتجمعا مدنيا.

وتركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل.

ففي حي التفاح شرق المدينة، استشهد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "الجملة" في ساحة الشوا، وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة، استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزل ماجد شقيق مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية

