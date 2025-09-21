الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات بميدان القناطر (فيديو وصور)

قاد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان القناطر بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والطلاب والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. 

 

 

إزالة الأكشاك العشوائية والـ"فاترينات" غير المرخصة 

وشملت الحملة التي شارك بها عيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ونوابه ومسئولي الإشغالات بالحي إزالة الأكشاك العشوائية والـ"فاترينات" غير المرخصة التي أقيمت داخل الحديقة الوسطى للميدان، والتي تبين مخالفتها للقانون من خلال سرقات كهرباء من أعمدة الإنارة العامة واستخدام وصلات مياه غير شرعية، وهو ما يشكل تعديًا على المرافق العامة وحقوق المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط خلال متابعته الميدانية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاكها أو الإضرار بمرافقها الحيوية، مشددًا على أن الحملات مستمرة ولن تقتصر على حي أو مركز بعينه، بل ستشمل جميع المناطق تباعًا لضمان ردع المخالفين ومنع عودة هذه الظواهر العشوائية فضلا عن تحقيق السيولة المرورية في الشوارع. 

إجراء حملات دورية لرصد أي إشغالات جديدة والتعامل معها فورًا

وفي السياق نفسه، وجه اللواء هشام أبو النصر رؤساء الأحياء بمحافظة أسيوط بتكثيف المرور الميداني وإجراء حملات دورية لرصد أي إشغالات جديدة والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط المروري وتوفير بيئة آمنة ونظيفة والمواطنين.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بحي الوليدية شرق أسيوط

انطلاق حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أبوتيج في أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها المحافظة لإعادة الانضباط للميادين والشوارع الرئيسية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة. 

