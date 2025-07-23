الأربعاء 23 يوليو 2025
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محافظات

انطلاق حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أبوتيج في أسيوط

حملة إزالة الإشغالات
حملة إزالة الإشغالات بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العامة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى تنفيذ حملة مكبرة بمدينة أبوتيج استهدفت إزالة إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية بعدد من الشوارع الحيوية، وذلك في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذت تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز، وبإشراف علاء الناظر نائب رئيس المركز، وبمشاركة مؤمن جابر مدير قسم الإشغالات ومسؤولي القسم، إلى جانب دعم الحملة الميكانيكية بالمركز.

رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور والمارة

واستهدفت الحملة شارع الحرية والطريق الزراعي (أسيوط – سوهاج)، حيث جرى رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور والمارة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وسيارات النقل، وأسفرت عن ضبط ورفع عدد من الإشغالات المتنوعة.

محافظ أسيوط يقرر غلق مطعم وتوحيد اتجاه المرور أثناء حملة موسعة لإزالة الإشغالات

انطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق أسيوط- سوهاج الزراعي (صور)

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على عدم التهاون في التصدي لأي تعدٍ على الطرق أو المرافق العامة، حفاظًا على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط للشارع، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتكثيف الحملات، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز حدود محلاتهم، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين. 

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