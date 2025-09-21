الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير مدرسة بالقليوبية لـ الطلاب: حيوا العلم.. عايز صوتكم يوصل تل أبيب (فيديو)

مدير مدرسة زاوية
مدير مدرسة زاوية بلتان الاعدادية القليوبية، فيتو

شهدت مدرسة زاوية بلتان الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، أجواء استثنائية مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث أعدت إدارة المدرسة استقبالًا مميزًا للطلاب تضمن توزيع أعلام مصر والورود والشيكولاتة، على أنغام الأغاني الوطنية التي ألهبت مشاعر الانتماء والحب للوطن.

 

مدير مدرسة بالقليوبية يشجع الطلاب علي تحية العلم بحماس

وخلال طابور الصباح، وجّه مدير المدرسة  بلتان الاعدادية بالقليوبية كلمة حماسية للطلاب والطالبات، دعاهم فيها إلى التمسك بالشموخ والوقوف بثبات، قائلًا:"عاوز صوتكم يوصل تل أبيب وانتوا وا بتحيوا علم بلدكم"، في إشارة إلى ضرورة رفع صوت الحق ودعم القضايا العربية العادلة، ما أثار تفاعلًا كبيرًا وحماسًا لافتًا بين الحضور. 

 

وحظي هذا التنظيم بإشادة واسعة من الطلاب وأولياء الأمور، لما عكسه من روح وطنية ورسالة تحفيزية تؤكد على دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة. 

في سياق اخر شهدت محافظة القليوبية اليوم جولة مفاجئة للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، رافقه خلالها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تفقدا عددًا من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة وبحث احتياجات العملية التعليمية. 

وبدأت الجولة من مدرسة زاوية بلتان الإعدادية المشتركة، التي استقبلت الوزير والمحافظ استقبالًا وطنيًا مميزًا بالورود وأغاني وطنية وعَلَم مصر، في مشهد يعكس روح الانتماء وحسن التنظيم من إدارة المدرسة، ووجّه الوزير الشكر لمدير المدرسة ووصفه بالمحترم والمبدع تقديرًا لجهوده في إعداد هذا الاستقبال اللافت.

