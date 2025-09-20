السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الخادمة الأجنبية المتهمة بالسرقة أمام النيابة: "جمعت الذهب والفلوس للهروب بها"

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلت ربة منزل أجنبية متهمة بسرقة شقة مخدومتها في منطقة السلام، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام

وقالت المتهمة بعد حضور مترجم للتحقيقات معها إنها كانت تنتوي السفر الي بلدها، ومن أجل ذلك دأبت علي جمع أكبر قدر من الأموال والذهب لتأخذه معها.

وأضافت المتهمة أنها استغلت تواجد صاحبة الشقة في العمل ثم سرقة كمية من المشغولات الذهبية واحتفظت بها، ولم تتمكن من بيعها حيث ضبطتها الأجهزة الأمنية سريعا.

سرقة مشغولات ذهبية بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة سلام أول، يفيد بضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى) من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" والكائن بدائرة القسم.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام منطقة السلام مديرية أمن القاهرة قسم شرطة سلام أول

مواد متعلقة

أخبار مصر: بدء الدراسة بـ 12 محافظة، اعترافات مثيرة في "سرقة إسورة المتحف المصري"، دعوة أممية لدول العالم بمواجهة إسرائيل

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

موقف صلاح من المشاركة بالميرسيسايد وتشكيل ليفربول الأقرب ضد إيفرتون

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads