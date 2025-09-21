تفاصيل مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية (صور)

للتعاون الدولي في بناء القدرات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بقصر الاتحادية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب وبناء القدرات الحكومية.

الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

وقعت الاتفاقية عن جانب الأكاديمية الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعن جانب كلية الخدمة المدنية السنغافورية السيد كريستوفر راجاسام، المدير التنفيذي للكلية.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سلافة جويلي، قائلة: “إن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية نحو تبادل الخبرات بين مصر وسنغافورة في مجالات التدريب وبناء القدرات. ونفخر بأن تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب شريكًا فاعلًا في دعم مسارات التطوير المؤسسي وإعداد الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز دوره في قيادة التنمية المستدامة”.

وأضافت: “إن تعاوننا مع كلية الخدمة المدنية السنغافورية، كإحدى أبرز المؤسسات الدولية في مجال بناء القدرات الحكومية، سيمنحنا فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب والتطوير في المنطقة”.

وتعد هذه المذكرة نقلة نوعية نحو دعم برامج التطوير المؤسسي، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، بما يعزز مكانة الأكاديمية الوطنية للتدريب كمنصة استراتيجية للتعليم التنفيذي والتدريب المتخصص.

عن كلية الخدمة المدنية السنغافورية (Civil Service College)

هي مؤسسة وطنية رائدة تابعة لمكتب رئيس الوزراء في سنغافورة، تأسست عام 2001، وتضطلع بدور محوري في تطوير وبناء قدرات الجهاز الحكومي من خلال برامج متقدمة في القيادة، الإدارة العامة، السياسات، والحوكمة.

وتُعد الكلية منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والابتكار، بما يسهم في دعم كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



