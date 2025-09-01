برامج إعداد النشء وتمكين الكوادر، تفاصيل زيارة وزير الشباب لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الإثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في زيارة رسمية لمقر الأكاديمية، حيث كان في استقباله كل من الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي.

البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

وجاءت الزيارة لمتابعة فعاليات "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، والالتقاء بخريجي برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة".

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور أشرف صبحي فعاليات الدفعة الأولى من "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" الذي أطلقته الأكاديمية بهدف إعداد النشء وتطوير قدراتهم القيادية وتنمية مهاراتهم المستقبلية. كما تابع الأنشطة التدريبية والعملية للبرنامج، وتفاعل مع المشاركين من الفئة العمرية (13 – 18 عامًا).

وعقب جولته، التقت الدكتورة سلافه جويلي والدكتور أشرف صبحي بخريجي برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة"، الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية لتأهيل الكوادر الشابة داخل مؤسسات الدولة.

وقد أشاد الوزير بما لمسه من جدية الخريجين وما اكتسبوه من خبرات ومهارات انعكست على أدائهم العملي، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في تطوير قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافه جويلي أن زيارة وزير الشباب والرياضة تمثل دعمًا كبيرًا للأكاديمية وبرامجها، مشيرةً إلى أن "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" يعد أحد أهم البرامج التي تستهدف الاستثمار في النشء وبناء قاعدة قوية من القيادات المستقبلية. وأضافت أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تأهيل الشباب، إيمانًا منها بأن الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعربت الدكتورة سلافه جويلي عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في إطلاق وتنفيذ برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة"، مؤكدة أن الأكاديمية مستمرة في تطوير الشراكات التي تسهم في تعزيز قدرات الشباب وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

وتواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب دورها كمنصة وطنية لبناء الإنسان المصري، من خلال برامج متخصصة تستهدف النشء والشباب والكوادر بمختلف مستوياتهم، بما يواكب رؤية الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



