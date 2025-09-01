الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برامج إعداد النشء وتمكين الكوادر، تفاصيل زيارة وزير الشباب لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

زيارة وزير الشباب
زيارة وزير الشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب
ads

استقبلت  الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الإثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في زيارة رسمية لمقر الأكاديمية، حيث كان في استقباله كل من الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي.

البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

 وجاءت الزيارة لمتابعة فعاليات "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، والالتقاء بخريجي برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة".

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور أشرف صبحي فعاليات الدفعة الأولى من "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" الذي أطلقته الأكاديمية بهدف إعداد النشء وتطوير قدراتهم القيادية وتنمية مهاراتهم المستقبلية. كما تابع الأنشطة التدريبية والعملية للبرنامج، وتفاعل مع المشاركين من الفئة العمرية (13 – 18 عامًا).

وعقب جولته، التقت الدكتورة سلافه جويلي والدكتور أشرف صبحي بخريجي برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة"، الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية لتأهيل الكوادر الشابة داخل مؤسسات الدولة.

وقد أشاد الوزير بما لمسه من جدية الخريجين وما اكتسبوه من خبرات ومهارات انعكست على أدائهم العملي، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في تطوير قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافه جويلي أن زيارة وزير الشباب والرياضة تمثل دعمًا كبيرًا للأكاديمية وبرامجها، مشيرةً إلى أن "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" يعد أحد أهم البرامج التي تستهدف الاستثمار في النشء وبناء قاعدة قوية من القيادات المستقبلية. وأضافت أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تأهيل الشباب، إيمانًا منها بأن الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعربت الدكتورة سلافه جويلي عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في إطلاق وتنفيذ برنامج "كوادر وزارة الشباب والرياضة"، مؤكدة أن الأكاديمية مستمرة في تطوير الشراكات التي تسهم في تعزيز قدرات الشباب وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

وتواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب دورها كمنصة وطنية لبناء الإنسان المصري، من خلال برامج متخصصة تستهدف النشء والشباب والكوادر بمختلف مستوياتهم، بما يواكب رؤية الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.

 الأكاديمية الوطنية للتدريب

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر (صور)

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads