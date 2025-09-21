تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

يلتقي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، نظيره خيتافي مساء اليوم الأحد، على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2025 - 2026.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جيرارد مارتين، أندرياس كريستنسن، إريك جارسيا، جول كوندي.

خط الوسط: مارك كاسادو، داني أولمو، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، ماركوس راشفورد.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي والقناة الناقلة

وتقام مباراة برشلونة وخيتافي في العاشرة مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS 1.

ويدخل نادي برشلونة مباراة اليوم أمام خيتافي بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موقف برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

ويسعى برشلونة لمواصلة الانتصارات وحسم نقاط مباراة خيتافي لمطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني إذ يتصدر الريال القمة برصيد 15 نقطة .

ويمتلك برشلونة 10 نقاط فى الدوري الإسباني بعدما خاض 4 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

وفاز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى، ثم الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية، والتعادل بهدف لمثله أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة، ثم الفوز على فالنسيا 6-0 في الجولة الرابعة.

ويدخل خيتافي مباراة الليلة ورصيده 9 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة، خلال الجولات الأربع الماضية في الدوري الإسباني.

