مباراة برشلونة ونيوكاسل تفك نحس راشفورد

ماركوس راشفورد، فيتو

نجح ماركوس راشفورد في قص شريط أهدافه بقميص برشلونة، خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ المهاجم الإنجليزي المباراة في تشكيلة البارسا الأساسية، واستطاع إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة 58 من ضربة رأسية، قبل أن يضيف الهدف الثاني من تصويبة صاروخية (67).

ويعد هذا هو الهدف الأول لراشفورد بقميص الفريق الكتالوني، منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف، معارًا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي.

 

وسبق لصاحب الـ24 عامًا خوض 4 مباريات هذا الموسم، جميعها في الدوري الإسباني، لكنه لم يسجل خلالها أي هدف، مكتفيًا بصناعته هدفًا وحيدًا خلال مواجهة فالنسيا الماضية.

وفاز برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد 2-1 في بداية مشواره بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ماركوس راشفورد برشلونة نيوكاسل يونايتد دوري ابطال اوروبا مانشستر يونايتد الدوري الإسباني

