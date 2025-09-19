برشلونة يفصح عن ملعب مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

كشف نادي برشلونة عن الملعب الذي من المقرر أن يخوض عليه مباراة باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني أن مباراته الثانية في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ستُقام على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي، بدلًا من كامب نو.

وأكد النادي الكتالوني أنه يواصل العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو الجديد في الأشهر المقبلة، ضمن خطة التطوير الجارية، من أجل خوض كافة المباريات المحلية والأوروبية عليه.

كما وجّه النادي الإسباني في بيانه عبر موقعه الرسمي شكره لأعضائه وجماهيره على دعمهم وتفهمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية المعقدة، مؤكدًا أن العودة إلى ملعب كامب نو ستكون خطوة كبيرة في مستقبل النادي.

