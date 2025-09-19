الجمعة 19 سبتمبر 2025
برشلونة يفصح عن ملعب مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

 كشف نادي برشلونة عن الملعب الذي من المقرر أن يخوض عليه مباراة باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني أن مباراته الثانية في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ستُقام على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي، بدلًا من كامب نو.

وأكد النادي الكتالوني أنه يواصل العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو الجديد في الأشهر المقبلة، ضمن خطة التطوير الجارية، من أجل خوض كافة المباريات المحلية والأوروبية عليه.

 

كما وجّه  النادي الإسباني في بيانه عبر موقعه الرسمي شكره لأعضائه وجماهيره على دعمهم وتفهمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية المعقدة، مؤكدًا أن العودة إلى ملعب كامب نو ستكون خطوة كبيرة في مستقبل النادي.

