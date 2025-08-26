الثلاثاء 26 أغسطس 2025
إشبيلية يخسر في ملعبه أمام خيتافي 1/2 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة إشبيلية ضد خيتافي بنتيجة 2-1 لخيتافي، في المباراة التي جرت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أدريان ليزو هدفي خيتافي في الدقيقتين 15 و51، بينما أحرز خوان إجليسياس لاعب خيتافي هدف إشبيلية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

 

رابطة الليجا ترفض طلب برشلونة 

رفضت رابطة الدوري الإسباني، طلب برشلونة المتعلق بتبديل ترتيب مباراتي الفريق أمام فالنسيا، مؤكدة أن لقاء الجولة الرابعة لن يُقام في ملعب الميستايا.

وذكرت إذاعة "كوبي" أن هذا المقترح كان مطروحًا كخيار بديل، حال لم يتمكن النادي الكتالوني من العودة إلى "سبوتيفاي كامب نو" في الموعد المحدد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فلا يزال الغموض يحيط بمكان إقامة المباراة المقررة يومي 13 أو 14 سبتمبر المقبل، حيث يواصل برشلونة، العمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات "سبوتيفاي كامب نو".

وفي حال تعذر الحصول على التصاريح اللازمة، سيتم التفكير في نقل اللقاء إلى ملعب مونتيليفي.

وتم استبعاد ملعب مونتجويك بسبب استضافته حفل المطرب الأمريكي بوست مالون يوم 12 سبتمبر، مما يجعل من المستحيل، تجهيز أرضية الملعب في الوقت المناسب.

وفي حال تأخر موعد إعادة افتتاح "كامب نو"، سيكون على برشلونة إيجاد ملعب بديل لاستضافة فالنسيا.

