نادر العشري: خوان بيزيرا عوض الزمالك عن رحيل زيزو

تحدث نادر العشري لاعب فريق غزل المحلة السابق، عن تألق اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع فريق الزمالك في الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال نادر العشري في تصريحات تليفزيونية: "خوان بيزيرا تألق بقوة الزمالك خلال الفترة الماضية، واللاعب عوض الزمالك عن رحيل زيزو".

وأضاف: "الأهلي ذاكر سيراميكا كليوباترا جيدا، لكن الفريق يعاني من فقدان ثقة بعد البداية الغيرة جيدة، ومن وجهة نظري محمد علي بن رمضان مستواه تراجع".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في الدوري هذا الموسم، وعليه أن يركز على المباراة المقبلة قبل مواجهة الأهلي في القمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.