الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادر العشري: خوان بيزيرا عوض الزمالك عن رحيل زيزو

خوان بيزيرا، فيتو
خوان بيزيرا، فيتو

تحدث نادر العشري لاعب فريق غزل المحلة السابق، عن تألق اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع فريق الزمالك في الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال نادر العشري في تصريحات تليفزيونية: "خوان بيزيرا تألق بقوة الزمالك خلال الفترة الماضية، واللاعب عوض الزمالك عن رحيل زيزو".

وأضاف: "الأهلي ذاكر سيراميكا كليوباترا جيدا، لكن الفريق يعاني من فقدان ثقة بعد البداية الغيرة جيدة، ومن وجهة نظري محمد علي بن رمضان مستواه تراجع".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في الدوري هذا الموسم، وعليه أن يركز على المباراة المقبلة قبل مواجهة الأهلي في القمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادر العشري خوان بيزيرا الزمالك زيزو بيزيرا

مواد متعلقة

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

خوان بيزيرا يغيب عن مران الزمالك بسبب وفاة جدته

الأكثر قراءة

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

يستمر 4 ساعات و24 دقيقة، كسوف جزئي للشمس اليوم

اشتباكات مسلحة تمتد للأحياء السكنية واقتحام مستشفيات في جنزور بطرابلس (فيديو)

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

50 دولارا للرأس، قائد ميليشيا في غزة يعلن عن مكافأة لاغتيال عناصر حماس وإلقاء جثثهم للكلاب

شقلبت حال المصريين، خبير اقتصادي يكشف قيمة ما سددته مصر من ديون خارجية خلال 10 سنوات

لإخفاء الجريمة أم حسن نية، دفاع المتهمين الثالث والرابع يكشف سر صهر "أسورة المتحف المصري" قبل بيعها

خدمات

المزيد

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

بعد جدل انتقاصه، موعد انتهاء العطلة البرلمانية واستئناف المهام التشريعية والرقابية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads