بعد سرقة الأسورة الذهبية.. وزير السياحة والآثار يكشف حقيقة ضياع قطع أثرية أخرى

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بعد سرقة الأسورة الفرعونية الذهبية، لم يتم فقدان أي قطعة أثرية أخرى داخل المتحف المصري بالتحرير، مشددًا على أن ما يتم تداوله عن ضياع آثار إضافية عارٍ تمامًا من الصحة.

آلاف القطع تحت الحصر الكامل

وأوضح وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن عهدة المتحف المصري تضم آلاف القطع الأثرية، ولم يرد أي نقص فيها.

وأشار شريف فتحي، إلى أن ما جرى مؤخرًا يقتصر فقط على واقعة سرقة وصهر الأسورة الفرعونية الذهبية.

شائعة قديمة عن متحف الإسكندرية

ونفى شريف فتحي ما يتم تداوله بشأن سرقة الآثار من متحف الإسكندرية، موضحًا أن هذه الواقعة أُثيرت منذ 4 سنوات وتم نفيها رسميًا في حينها، ولا علاقة لها بما يجري الآن.

