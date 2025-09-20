الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد سرقة الأسورة الذهبية.. وزير السياحة والآثار يكشف حقيقة ضياع قطع أثرية أخرى

الاثار، فيتو
الاثار، فيتو
ads

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بعد سرقة الأسورة الفرعونية الذهبية، لم يتم فقدان أي قطعة أثرية أخرى داخل المتحف المصري بالتحرير، مشددًا على أن ما يتم تداوله عن ضياع آثار إضافية عارٍ تمامًا من الصحة.

 

آلاف القطع تحت الحصر الكامل

وأوضح وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن عهدة المتحف المصري تضم آلاف القطع الأثرية، ولم يرد أي نقص فيها.

وأشار شريف فتحي، إلى أن ما جرى مؤخرًا يقتصر فقط على واقعة سرقة وصهر الأسورة الفرعونية الذهبية.

شائعة قديمة عن متحف الإسكندرية

ونفى شريف فتحي ما يتم تداوله بشأن سرقة الآثار من متحف الإسكندرية، موضحًا أن هذه الواقعة أُثيرت منذ 4 سنوات وتم نفيها رسميًا في حينها، ولا علاقة لها بما يجري الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الأسورة الذهبية الأسورة الذهبية الفرعونية وزير السياحة والآثار السياحة والآثار القطع الاثرية المتحف المصري

مواد متعلقة

لو ظهرت الأسورة الفرعونية!

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الملكية

محمد عبد الجليل يكتب: يا وزير الآثار.. كاميرات لمراقبة الشيبسي من السرقة ومخازن المتحف منهوبة.. معمل الترميم بدون رقابة ولجان البصمة تعمل في الظلام

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

ميلان يضرب أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

بعد سرقة الأسورة الذهبية.. وزير السياحة والآثار يكشف حقيقة ضياع قطع أثرية أخرى

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads