أعراض التهاب السحايا وطرق الوقاية منها

التهاب السحايا من الأمراض الفيروسية المعدية الخطيرة التى تؤثر على صحة الطفل لدرجة تؤدي إلى الوفاة، ويمكن أن تسبب العديد من الفيروسات التهاب السحايا.

وتشمل الأسباب الرئيسية لالتهاب السحايا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC):

الفيروسات المنقولة عن طريق المفصليات، مثل فيروس غرب النيل

فيروسات الهربس

فيروس الأنفلونزا

فيروس التهاب السحايا اللمفاوي

فيروس الحصبة

فيروس النكاف

فيروسات معوية غير شلل الأطفال (الأكثر شيوعًا)

تشمل فيروسات الهربس:

فيروس إبشتاين بار

فيروسات الهربس البسيط

فيروس الحماق النطاقي (الذي يسبب جدري الماء والهربس النطاقي)

التهاب السحايا بالمكورات السحائية

أعراض التهاب السحايا

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا:

الحمى

الصداع

تصلب الرقبة

غالبًا ما تكون هناك أعراض إضافية، مثل

تغير الحالة العقلية (الارتباك)

الغثيان

رهاب الضوء (زيادة حساسية العينين للضوء)

القيء

أعراض التهاب السحايا عند الأطفال

قد لا تظهر الأعراض الكلاسيكية المذكورة أعلاه عند الأطفال، وإذا ظهرت عليهم، فقد يكون من الصعب ملاحظة الأعراض، وبدلًا منها قد:

يبدو الأطفال بطيئين أو غير نشطين

يكونون سريعي الانفعال

يتغذون بشكل سيئ

يكون لديهم يافوخ أمامي منتفخ (النقطة الرخوة في الجمجمة)

يكون لديهم ردود أفعال غير طبيعية

يتقيؤون

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب السحايا

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب السحايا الفيروسي؛ ومع ذلك، فإن العوامل التالية يمكن أن تزيد من خطر إصابة شخص ما.

العمر

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات معرضون لخطر متزايد للإصابة بالتهاب السحايا الفيروسي.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بالتهاب السحايا الفيروسي.

الحالات الطبية

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون لخطر متزايد للإصابة بالتهاب السحايا الفيروسي والإصابة بأمراض خطيرة، ويمكن أن تؤدي الأمراض وبعض الأدوية (مثل العلاج الكيميائي) وعمليات زرع الأعضاء أو نخاع العظام الحديثة إلى إضعاف جهاز المناعة.

كيف ينتشر التهاب السحايا

توجد العديد من الطرق لانتشار التهاب السحايا، وتكون الطرق التالية الأكثر شيوعًا:

فيروس التهاب السحايا والمشيمة اللمفاوي: ينتشر من خلال التعرض لحيوانات معينة، بما في ذلك العضات أو البول أو البراز

فيروس إبشتاين بار، فيروس النكاف، فيروسات معوية غير شلل الأطفال: ينتشر من خلال مشاركة إفرازات الجهاز التنفسي أو الحلق (اللعاب أو البصاق) من خلال الاتصال الوثيق، كما ينتشر من خلال العناصر الملوثة بهذه الإفرازات.

فيروس الأنفلونزا، فيروس الحصبة، فيروس الحماق النطاقي: ينتشر من خلال السعال أو العطس أو التحدث، ولا يتطلب اتصالًا وثيقًا

فيروسات الحماق النطاقي: ينتشر من خلال ملامسة السوائل من البثور

فيروسات معوية غير شلل الأطفال: ينتشر من خلال ملامسة إفرازات الجسم الأخرى (البراز، المخاط الأنفي)، وكذلك من خلال العناصر الملوثة بهذه الإفرازات (الحفاضات)

طرق الوقاية من التهاب السحايا

أهم وسيلة للوقاية من التهاب السحايا هي الحد من التعرض للفيروس وانتشاره، ويمكن أن تساعد العديد من العادات الصحية اليومية في منع العدوى الفيروسية:

اغسل يديك كثيرًا، وخاصة بعد تغيير الحفاضات أو استخدام المرحاض

تجنب الاتصال الوثيق، مثل لمس والمصافحة مع الأشخاص المرضى

تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر

البقاء في المنزل عند المرض وإبعاد الأطفال المرضى عن المدرسة

لقاح التهاب السحايا

يمكن أن تحمي اللقاحات من بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الفيروسي:

لقاحات جدري الماء

لقاحات الأنفلونزا

لقاحات الحصبة والنكاف

لقاحات القوباء المنطقية

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