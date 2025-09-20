حملة لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لشوارع منيا القمح

شهد شارع سعد زغلول وميدان الشهيد أحمد المنسي والطريق الدائري بمدينة منيا القمح حملة مكبرة منذ الصباح الباكر، والتي استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم، لرفع الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.

أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح

حيث نسق أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، مع شرطة المرافق لشن حملة مكبرة اليوم لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع، والتي شملت شارع سعد زغلول مرورًا بميدان الشهيد أحمد المنسي وصولًا للطريق الدائري

التحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمخازن

أسفرت تلك الحملة عن رفع وإزالة الباعة الجائلين وإزالة البضائع المفترشة بوسط الشوارع ورفع الكراسي والإشغالات التي تعيق حركة المارة، بالإضافة إلى التحفظ على المضبوطات وايداعات بمخازن مجلس المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ويؤكد عامر أن الشوارع لم تعد مكانًا للعشوائية مرة أخرى، ولن نسمح بأي مظهر يعيق الحركة المرورية أو يشوّه المظهر الحضاري للمحافظة.

تكثيف التواجد الميدانى بالشوارع والطرق

وذلك.تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف التواجد الميداني بالشوارع والطرق والميادين الرئيسية ، حتي يتم القضاء نهائيًا علي أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة المرورية، وللحفاظ على المظهر العام للشوارع، معلنا استمرارا للجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة..

