العثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد في الشرقية والأمن يحقق

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، واقعة غامضة بعدما عثر أهالي قرية كوم حلين التابعة لمركز منيا القمح، على جثمان شخص ملقى بجوار شريط السكة الحديد، ما أثار حالة من الذهول والحزن بين الأهالي.

انتشال جثة شاب غرق بمياه بحر مويس في الشرقية

الأهالي بين الصدمة والحزن.. تفاصيل العثور على جثمان شاب بالشرقية

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالشرقية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منيا القمح العام، وبالفحص تبيّن أنه لشخص يُدعى عادل مصطفى، مقيم بقرية قمرونة التابعة للمركز ذاته.

أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث الغامض

وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث الغامض، والتأكد من الأسباب التي أدت إلى الوفاة، فيما حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، وضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

