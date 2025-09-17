الطب البيطري بالشرقية يدفع بحملة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بعد عقر طفلين

أكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية تحركت بشكل عاجل عقب تعرض طفلين لهجوم كلب ضال بقرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح، حيث تم الدفع بحملة لتمشيط شوارع القرية والتعامل مع الكلاب الضالة المنتشرة، في إطار خطة عاجلة لحماية الأهالي والحد من خطورة تلك الظاهرة.

تفاصيل عقر كلب ضال لطفلين بمنيا القمح

وكانت قرية تلبانة مركز منيا القمح قد شهدت مأساة إنسانية بعدما تعرضت الطفلة "مكة.ح.م" لهجوم شرس من كلب ضال أثناء سيرها، وحينما حاول شقيقها الأصغر سعيد (5 سنوات) إنقاذها، انقض عليه الكلب نفسه وأصابه بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

تدخل الأهالي وانقاذهم

الأهالي هرعوا لإنقاذ الطفلين بعد صرخاتهما المفزعة، وتمكنوا من تخليصهما من بين أنياب الكلب، قبل نقلهما إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الأمصال والعلاج اللازم.

مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

وأوضح المصدر أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تنفذ حملات متواصلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، إلى جانب التأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبًا لأي إصابات جديدة.

ومن جانبهم، طالب أهالي القرية بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي تهدد حياة الأطفال والمواطنين يوميًا، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات داخل القرى والمراكز لمواجهة الخطر المتكرر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.