جنازة شعبية لضحية الغدر علي يد 3 أشخاص بقرية الدورتين في الدقهلية

اتشحت قرية الدورتين التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية بالسواد، تزامنا مع تشييع جثمان الشاب محمد فؤاد السعودي 23 سنة، ضحية الغدر علي يد 3 أشخاص اعتدوا عليه وأودوا بحياته.

تفاصيل واقعة الاعتداء

وكانت بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بقيام 3 أشخاص بالاعتداء علي شاب بمدخل قرية نبروه، وتسببوا في إصابته إصابات بالغة نقل علي أثرها لمستشفي المنصورة العام الجديد ومكث بها 50 يوما ثم وافته المنية متأثرا بإصاباته بجروح قطعية لفظ علي أثرها أنفاسه الأخيرة وشيعته جنازته اليوم.

الضحية في العناية 50 يوما

وكشف أحمد عبد الفتاح خال الضحية أن الواقعة مر عليها 50 يوما، وكانت صدمة الأسرة حيث استقر الضحية بالعناية إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وأوضح خال الضحية أن الضحية تعرض للاعتداء من قبل المتهمين أثناء عودته من العمل الساعة ٢ ونصف ليلا، تربص به 3 أشخاص وانهالوا عليه ضربا بمدخل نبروه.

اعتداء 3 أشخاص علي شاب بنبروه

وأشار خال الضحية إلي أن محمد ٢٣ سنو هو الثاني من بين أقرانه، هشام. والسيد ودعاء مستنكرا الاعتداء عليه خاصة وأن الضحية كان معروفا بحسن الخلق وليس له أي عداء مع أحد.

كاميرات المراقبة تكشف المتهمين

و نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بقيادة المقدم محمد عيسي رئيس مباحث نبروة آنذاك من ضبط المتهمين الثلاثة حيث كشفتهم كاميرات المراقبة



أسماء المتهمين

حيث تم ضبط "عبد الرحمن ع ف" 23 سنة، وشقيقه" ادهم ع ف" 19 سنة و"عوض م م"21 سنة ومقيمين كفر بهوت مركز نبروة، وبعرضهم علي النيابة العامة أمرت بحبسهم علي ذمة القضية واستكمال التحقيقات.

الأهالي تطالب بالقصاص

وخيم الحزن علي أهالي قرية الدورتين، وتحولت جنازة الضحية إلي جنازة شعبية مهيبة وتعالى البكاء والصراخ بين سيدات القرية منددين بالغدر، ومطالبين بالقصاص العاجل من المتهمين.

