السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنازة شعبية لضحية الغدر علي يد 3 أشخاص بقرية الدورتين في الدقهلية

جنازة شهيد الغدر
جنازة شهيد الغدر نبروه، فيتو

اتشحت قرية الدورتين التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية بالسواد، تزامنا مع تشييع جثمان الشاب محمد فؤاد السعودي 23 سنة، ضحية الغدر علي يد 3 أشخاص اعتدوا عليه وأودوا بحياته.

 

تفاصيل واقعة الاعتداء 

وكانت بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بقيام 3 أشخاص بالاعتداء علي شاب بمدخل قرية نبروه، وتسببوا في إصابته إصابات بالغة نقل علي أثرها لمستشفي المنصورة العام الجديد   ومكث بها 50 يوما  ثم وافته المنية متأثرا بإصاباته بجروح قطعية لفظ علي أثرها أنفاسه الأخيرة وشيعته جنازته اليوم.

الضحية في العناية 50 يوما 

وكشف أحمد عبد الفتاح خال الضحية أن الواقعة مر عليها 50 يوما، وكانت صدمة الأسرة حيث استقر الضحية بالعناية إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وأوضح خال الضحية أن الضحية تعرض للاعتداء من قبل المتهمين أثناء عودته من العمل  الساعة ٢ ونصف ليلا، تربص به 3 أشخاص وانهالوا عليه ضربا بمدخل نبروه.

 

 

اعتداء 3 أشخاص علي شاب بنبروه 

وأشار خال الضحية إلي أن  محمد ٢٣ سنو  هو الثاني من بين أقرانه، هشام. والسيد ودعاء مستنكرا الاعتداء عليه خاصة وأن الضحية كان معروفا بحسن الخلق وليس له أي عداء مع أحد.

كاميرات المراقبة تكشف المتهمين 

و نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بقيادة المقدم محمد عيسي رئيس مباحث نبروة  آنذاك من ضبط المتهمين الثلاثة حيث كشفتهم كاميرات المراقبة 
 

 

أسماء المتهمين 

حيث تم ضبط "عبد الرحمن ع ف" 23 سنة، وشقيقه" ادهم ع ف" 19 سنة و"عوض م م"21 سنة ومقيمين كفر بهوت مركز نبروة، وبعرضهم علي النيابة العامة أمرت بحبسهم علي ذمة القضية واستكمال التحقيقات.

الأهالي تطالب بالقصاص 

وخيم الحزن علي أهالي قرية الدورتين، وتحولت جنازة الضحية إلي جنازة شعبية مهيبة وتعالى البكاء والصراخ بين سيدات القرية منددين بالغدر، ومطالبين بالقصاص العاجل من المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة رئيس مباحث الاعتداء علي شاب الأجهزة الأمنية القصاص كاميرات المراقبة مستشفي المنصورة العام الجديد مستشفى المنصورة محافظة الدقهلية ضبط المتهمين الدقهلية

مواد متعلقة

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

تشييع جنازة المطرب عمرو ستين اليوم

كانوا رايحين جنازة، قارب يتحول إلى "قبر" جماعي في نيجيريا

هتوحشيني يا أمي، انهيار الفنان صبحي خليل في جنازة والدته بالغربية (صور)

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

تأخر وصول الرحلات الأوروبية بسبب عطل سيبراني وتعليمات هامة للمسافرين

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

إشبيلية يتخطى ديبورتيفو ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads