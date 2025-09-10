تشييع جنازة المطرب عمرو ستين اليوم

تشيع اليوم جنازة المطرب الشاب عمرو ستين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالدراسة، والذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن الفنان محمود العسيلي، وفاة المطرب عمرو ستين، من خلال حسابه الشخصي عبر "فيس بوك"، فقال العسيلي: “توفى إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنّا إليه راجعون”.

من هو عمرو ستين؟

وأطلق عمرو ستين أول ألبوماته الغنائية عام 2012 بعنوان “مسافر”، وهو العمل الذي عرّف الجمهور على موهبته وأسلوبه الغنائي المختلف.

الألبوم ضم عشر أغنيات تنوعت بين الطابع الرومانسي والإيقاعات الخفيفة، وكان ثمرة تعاون مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم أمير طعيمة، محمد رفاعي، ورامي جمال، بينما تولى الموزع الموسيقي تميم الجانب الموسيقي للألبوم بالكامل.

وحقق ستين أولى نجاحاته مع أغنية “أجمل حاجة” التي صوّرها بطريقة الفيديو كليب في بيروت، ولاقت انتشارًا ملحوظًا فور صدورها.

كما تفاعل الجمهور مع أغنيات أخرى مثل “متعمليش حسابك”، “ولا نسيتها”، “بقى في كدا يعني”، و“مسافر”، وهذه الأغنيات جسدت قدرته على المزج بين الكلمات العاطفية والألحان القريبة من الذوق العام للشباب.

