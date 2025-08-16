السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هتوحشيني يا أمي، انهيار الفنان صبحي خليل في جنازة والدته بالغربية (صور)

انهيار صبحي خليل
انهيار صبحي خليل وهو يحمل نعش والدته في الغربية

 شيّع المئات من أهالي قرية نجريج بمحافظة الغربية، جثمان والدة الفنان صبحي خليل في جنازة مهيبة سادتها مشاعر الحزن والبكاء، وخلال تشييع الجنازة انهار نجلها وهو يحمل النعش على كتفيه.

أهالي الغربية تودع جثمان الشاب المقتول وسط الشارع بقرية الراهبين (صور)

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

 وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من أهالي محافظة الغربية الذين شاركوا أسرة الفقيدة في وداعها الأخير، وسط حالة من الحزن العميق والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، فيما توافد أهالي القرية لتقديم واجب العزاء ومواساة صبحي خليل وأسرته في مصابهم الأليم أمام المقابر التي تدفن بها في مسقط رأسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

أهالي الغربية تودع جثمان الشاب المقتول وسط الشارع بقرية الراهبين (صور)

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads