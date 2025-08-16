هتوحشيني يا أمي، انهيار الفنان صبحي خليل في جنازة والدته بالغربية (صور)

شيّع المئات من أهالي قرية نجريج بمحافظة الغربية، جثمان والدة الفنان صبحي خليل في جنازة مهيبة سادتها مشاعر الحزن والبكاء، وخلال تشييع الجنازة انهار نجلها وهو يحمل النعش على كتفيه.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من أهالي محافظة الغربية الذين شاركوا أسرة الفقيدة في وداعها الأخير، وسط حالة من الحزن العميق والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، فيما توافد أهالي القرية لتقديم واجب العزاء ومواساة صبحي خليل وأسرته في مصابهم الأليم أمام المقابر التي تدفن بها في مسقط رأسه.

