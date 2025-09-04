كانوا رايحين جنازة، قارب يتحول إلى "قبر" جماعي في نيجيريا

لقي 29 شخصًا على الأقل مصرعهم في نيجيريا، في غرق قارب كان يقل 90 شخصًا، بينهم أطفال، عبر نهر في ولاية “النيجر الشمالية الوسطى”.

وقال عبد الله بابا آراه مدير "وكالة إدارة الطوارئ" في ولاية النيجر، في بيان له، إن "القارب كان قد انطلق من بلدة (توجان سولي) وعلى متنه 90 شخصًا، وكان متجهًا إلى جنازة في (دوجا)، وفق صحيفة "La Jornada Maya".

وأضاف أن "الحادث وقع صباح الثلاثاء، وحدث بسبب التحميل الزائد والاصطدام بجذع شجرة تحت الماء"، موضحًا أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، وتم حتى الآن انتشال 29 جثة وإنقاذ 50 شخصًا أحياء، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين".

ورجَّح مدير العام الوكالة أن تكون الحمولة الزائدة واصطدام القارب بجذع شجرة هما السبب وراء الحادث المأساوي.

من جهته، قال أبو بكر إدريس، ممثل الصليب الأحمر، لوكالة "فرانس برس" إن الحادث وقع، الثلاثاء، على نهر "مالالي"، مضيفًا أن "السبب يعود إلى الحمولة الزائدة والاصطدام بجذع شجرة".

وتعدُّ حوادث غرق القوارب، التي تحدث في كثير من الأحيان بسبب التحميل الزائد وسوء تنظيم النقل المائي، أمرًا شائعًا في نيجيريا، إذ غالبًا ما يخفق الركاب في ارتداء سترات النجاة، ما يؤدي إلى تفاقم معدل الوفيات.

