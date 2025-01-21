عيد ميلاد بلبلة، أبرز المحطات في مسيرة نبيلة عبيد الفنية

في مثل هذا اليوم، 21 يناير عام 1945، ولدت واحدة من أبرز نجمات الفن، وهي الفنانة نبيلة عبيد، أو بلبلة التي كانت ولا تزال نجمة لامعة أضاءت سماء الفن في مصر والوطن العربي وواحدة من أيقونات السينما المصرية.

تميزت نبيلة بتنوع أدوارها، من الفتاة البريئة إلى المرأة القوية، ونجحت في تقديم شخصيات معقدة وعميقة جعلتها تحظى بشعبية واسعة، وعلى الرغم من قلة مشاركاتها الفنية في السنوات الأخيرة، إلا أن أعمالها القديمة تظل خالدة في ذاكرة السينما العربية، مما جعلها واحدة من المبدعات الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري والعربي.

دور المخرج عاطف سالم في دخول نبيلة عبيد عالم الفن

بدأت رحلة بلبلة الفنية منذ أن كانت طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث التقت بالمخرج عاطف سالم الذي كان له دور كبير في دخولها عالم الفن، كانت تلك اللحظة بمثابة بداية مسيرتها التي امتدت لعقود، وشهدت العديد من النجاحات والأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية.

ففي عام 1961، شاركت في فيلم "مفيش تفاهم" للمخرج عاطف سالم وقدمت شخصية سلوى، وكانت تلك هي الخطوة الأولى في مشوارها السينمائي الذي بدأ بشكل غير متوقع، ولكن كانت أسرتها تعارض مواصلة مسيرته الفنية، ومع مرور الوقت، وبتدخل من بعض الأقارب وافقت أسرتها على عملها بالفن، لتصبح نبيلة عبيد إحدى أهم نجمات السينما المصرية في فترة الستينات.

النجومية والعصر الذهبي

مع مطلع حقبة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينيات، أصبحت نبيلة عبيد واحدة من نجمات الصف الأول في السينما المصرية، حيث قدمت العديد من الأعمال التي أثبتت قدرتها الفائقة على التكيف مع أنواع مختلفة من الأدوار، ومن أبرز أعمالها الناجحة "الراقصة والطبال" و"العذراء والشعر الأبيض"، و"الراقصة والسياسي"، ولقد كانت أعمالها تتمتع بشعبية كبيرة، كما قدمت أيضًا أدوارًا مميزة في أفلام مثل "السيرك" و"المرأة والساطور".

الحفاظ على الحضور الفني

وتزامنًا مع مطلع الألفية الثالثة، بدأت مشاركات نبيلة عبيد الفنية في التراجع بشكل ملحوظ، فبينما كانت قد اعتادت على العمل السينمائي بكثرة، أصبحت مشاركاتها في الأفلام أقل، ومع ذلك، أطلّت على جمهورها في عدة أعمال مثل "امرأة تحت المراقبة"، "قصاقيص العشاق"، و"مافيش غير كده"، إضافة إلى مشاركتها في بعض المسلسلات مثل "العمة نور" و"كيد النسا 2"، وآخر أعمالها كان عام 2020 وهو مسلسل سكر زيادة.

عمل جديد لنبيلة عبيد

ولقد انتشرت أنباء في الشهور الأخيرة من العام الماضي أن الفنانة نبيلة عبيد سوف تشارك في مسلسل سعودي جديد تعود به للدراما بعد غياب وهو مسلسل جذوة الذي سوف تشارك في بطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية.

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