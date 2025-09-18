الخميس 18 سبتمبر 2025
وزير خارجية سوريا يصل واشنطن في أول زيارة رسمية منذ 25 عاما

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا.

وتأتي الزيارة في إطار جولة دبلوماسية يجريها الشيباني لبحث العلاقات بين دمشق وواشنطن، إضافة إلى مناقشة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات مع عدد من المسئولين الأمريكيين خلال الأيام المقبلة، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على محاولة كسر الجمود الطويل في العلاقات بين البلدين.

فيما كشف موقع أكسيوس، الخميس، أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيزور الولايات المتحدة اليوم لبحث ملفي إسرائيل والعقوبات المفروضة على دمشق.

وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية السوري سيناقش في واشنطن المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.

وقال مشرعون ومسئولون أمريكيون: إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور واشنطن اليوم الخميس لإجراء محادثات في الكونجرس بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عامًا، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

ونقلت وكالة "أكسيوس" أن السيناتور الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، ليندسي جراهام، قال: إنه يتوقع أن يلتقي شيباني اليوم الخميس مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مسألة الإلغاء الدائم لـ"عقوبات قيصر".

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، غدا الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق "أكسيوس".

وكان وزير الخارجية السوري توجه إلى لندن، حيث عقد محادثات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لمناقشة المقترح الإسرائيلي المتعلق باتفاقية أمنية جديدة بين الجانبين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، استمر الاجتماع خمس ساعات برعاية المبعوث الأمريكي توم باراك، وركّز على بحث  الرد السوري.

وأشار أحد المصادر إلى أن المحادثات أحرزت تقدمًا ملموسًا باتجاه التوصل إلى اتفاق محتمل.

