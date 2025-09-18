أحمد الشرع: المحادثات مع إسرائيل دخلت مرحلة "جدية وحساسة"

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المحادثات الجارية بين دمشق وتل أبيب دخلت مرحلة "جدية وحساسة"، مشيرًا إلى أنها قد تثمر نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الطرفين.

أحمد الشرع: نسعى لسلام عادل وشامل

وأضاف الشرع، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن سوريا تنطلق في هذه المفاوضات من ثوابت واضحة تتمثل في استعادة الحقوق المشروعة وضمان الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتحقيق "سلام عادل وشامل" يضع حدًا لعقود من الصراع.

تهيئة المناخ بين سوريا وإسرائيل

وأوضح الرئيس السوري أن الوساطات الدولية لعبت دورًا مهمًّا في تهيئة المناخ لهذه الجولة من المباحثات، لكنه شدد على أن القرار في النهاية بيد الشعوب والحكومات المعنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي باهتمام بالغ مسار المفاوضات، وسط توقعات بأن يشهد الملف السوري ـ الإسرائيلي تطورات متسارعة خلال الفترة المقبلة.

