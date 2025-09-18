الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع: المحادثات مع إسرائيل دخلت مرحلة "جدية وحساسة"

أحمد الشرع ونتنياهو،
أحمد الشرع ونتنياهو، فيتو

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المحادثات الجارية بين دمشق وتل أبيب دخلت مرحلة "جدية وحساسة"، مشيرًا إلى أنها قد تثمر نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الطرفين.

 

أحمد الشرع: نسعى لسلام عادل وشامل 

وأضاف الشرع، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن سوريا تنطلق في هذه المفاوضات من ثوابت واضحة تتمثل في استعادة الحقوق المشروعة وضمان الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتحقيق "سلام عادل وشامل" يضع حدًا لعقود من الصراع.

 

تهيئة المناخ بين سوريا وإسرائيل

وأوضح الرئيس السوري أن الوساطات الدولية لعبت دورًا مهمًّا في تهيئة المناخ لهذه الجولة من المباحثات، لكنه شدد على أن القرار في النهاية بيد الشعوب والحكومات المعنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي باهتمام بالغ مسار المفاوضات، وسط توقعات بأن يشهد الملف السوري ـ الإسرائيلي تطورات متسارعة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع الشرع إسرائيل سوريا الرئيس السوري تل أبيب دمشق

مواد متعلقة

قوات إسرائيلية على أسطح المنازل وتحليق مسيرات بقرى ريف القنيطرة في سوريا

الشرع: نقف مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي والكيان يواصل استهداف سوريا منذ 9 أشهر

حشود إسرائيلية ضخمة تقتحم بلدتين بريف درعا الغربي في سوريا

الأكثر قراءة

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وداع عاصف لـ"الصيف"، ثورة للأمواج بـ8 شواطئ، اضطراب الملاحة البحرية، أمطار بالقاهرة، ورياح تلطف الأجواء

تستمر 5 ساعات، تحذير من ظاهرة مقلقلة تضرب عدة مناطق في مصر اليوم

عودة ياسين منصور وتنازل الخطيب عن صلاحياته، ميدو يكشف خطة الهيكلة المنتظرة داخل الأهلي

لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الخميس، الفاخر يتجاوز الـ 50 جنيها وأصناف الغلابة تبدأ من 30

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف بشكل مفاجئ والعنب يستقر على ارتفاع

باستثناء الرومي والشيدر، قفزات جديدة في أسعار الجبن الأبيض قرب افتتاح المدارس

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads