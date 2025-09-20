الدوري السعودي، تعادل سلبي بين اتحاد جدة والنجمة في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة النجمة أمام اتحاد جدة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين للموسم 2025-2026.

تشكيل اتحاد جدة أمام النجمة

دخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام النجمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العبسي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - سعد الموسى - دانيلو بيريرا - ميتاج

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - صالح الشهري - ستيفن بيرجوين.

اتحاد جدة يخسر أمام الوحدة الإماراتي

وكان اتحاد جدة خسر من الوحدة الإماراتي 2-1 في أولى مباريات الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بالعلامة الكاملة، 6 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر والخليج بينما لا يزال النجمة بلا نقاط بعد خسارته في أول جولتين أمام القادسية والرياض.

موعد مباراة الاتحاد والنجمة في الدوري السعودي



وانطلقت صافرة مباراة الاتحاد والنجمة اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة عند الساعة الساعة 6:40 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة اليوم في الدوري السعودي



وحصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث المسابقات السعودية للأندية في الموسم الجديد، وستكون الوسيلة الوحيدة لمشاهدة مباراة الاتحاد والنجمة اليوم في دوري روشن وبصورة مجانية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة اليوم



ويمكنك مشاهدة قناة ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النجمة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة ثمانية على عرب سات



التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة ثمانية على نايل سات

التردد: 12360.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

