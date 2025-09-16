في ليلة حزينة، حسام عوار يحصد أول جائزة مع اتحاد جدة

تمكن الجزائري حسام عوار، نجم اتحاد جدة، من حصد أول جائزة مع الفريق في الدوري السعودي، وذلك في ليلة حزينة تعيشها جماهيره في دوري أبطال آسيا للنخبة.

اتحاد جدة يخسر أمام الوحدة الإماراتي

وخسر اتحاد جدة مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء الإثنين، على يد الوحدة الإماراتي، بنتيجة 1-2.

حسام عوار يحصد جائزة أفضل هدف

وبعد ساعات قليلة من المباراة، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين فوز عوار بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية.

وسجل عوار الهدف الأول للاتحاد في شباك الفتح في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ليقوده للفوز بنتيجة 4-2.

الهدف جاء بطريقة رائعة، حيث انطلق عوار من وسط الملعب، قبل أن يراوغ مدافع الفتح ويضع الكرة في شباك الحارس الإسباني فرناندو باتشيكو.

وتفوق اللاعب الجزائري على هدف الجامبي موسى بارو، نجم التعاون، ضد الأخدود، وهدف البلجيكي يانيك كاراسكو، نجم الشباب، ضد الحزم.

وباتت هذه هي أول جائزة فردية يحصل عليها لاعب الوسط الجزائري مع الاتحاد مع بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي.

