أخبار مصر اليوم: حقيقة وجود متحور جديد لكورونا.. رابط التقديم على السكن بالمدن الجامعية لطلاب جامعة الأزهر الجدد.. والأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

الشرقاوى ل لطلاب الأزهر: اجعلوا الجد والاجتهاد طريقكم للنجاح (فيديو)

هنأ الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أبناءه وبناته الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالتوفيق والسد

السيسي وماكرون يبحثان تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيرة الفرنسى على مستجدات الوضع في غزة

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر عن بدء مرحلة التقدم والتسجيل الإلكترونى للالتحاق والقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلى، وذلك للطلاب والطالبات المستجدين ثانوية أزهرية /

تشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في فعاليات المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والذي يُعقد بمقر الوكالة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد لكورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة ما تردد عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في مص

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق: إن ما يجري حاليًا في سد النهضة يمثل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أننا نمر بفترة

