هيئة المحطات النووية تشارك في المؤتمر الـ69 لوكالة الطاقة الذرية

المؤتمر العام 69
المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في فعاليات المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والذي يُعقد بمقر الوكالة في فيينا بالنمسا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025، وذلك بوفد رسمي يترأسه الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية.

 

المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ويُعد المؤتمر العام ل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكبر تجمع عالمي في المجال النووي، حيث يشارك فيه ممثلون عن نحو 180 دولة من الدول الأعضاء بالوكالة، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات متخصصة، لمناقشة أهم قضايا الطاقة النووية السلمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات السلامة النووية، الأمن النووي، الضمانات، وتطبيقات التكنولوجيا النووية في التنمية المستدامة.

وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة برامج وموازنة الوكالة، بالإضافة إلى تنظيم المنتدى العلمي لعام 2025 تحت عنوان: "الذرة من أجل المياه (Atoms for Water)"، والذي يسلط الضوء على دور التقنيات النووية في دعم إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي.
 

كما عقد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع ممثلين لدول وجهات دولية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتبادل الخبرات، ودعم خطط مصر الطموحة في مجال الطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
 وأكد أن مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي تمثل منصة استراتيجية لعرض إنجازات البرنامج النووي المصري، وتعزيز موقع مصر الريادي إقليميًا ودوليًا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

