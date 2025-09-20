لطلاب جامعة الأزهر الجدد، رابط التقديم على السكن في المدن الجامعية بالقاهرة والمحافظات

أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر عن بدء مرحلة التقدم والتسجيل الإلكترونى للالتحاق والقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلى، وذلك للطلاب والطالبات المستجدين ثانوية أزهرية / المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة.

وأشارت الجامعة إلى أن تفاصيل التقدم متاحة من خلال موقع خدمات الجامعة على هذا الرابط

توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر بشأن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

وكان قد تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ المدن الجامعية للبنين بالقاهرة؛ للاطمئنان على تسكين الطلاب، والاستعدادات التي تتم في مباني المدن، موجهًا بضرورة الانتهاء من تسكين الطلاب القدامى في أقرب وقت، وفق الجداول المعلنة.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية ويطمئن على تسكين طلاب الحالات الخاصة



واستمع من أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن، إلى بيان عن الاستيعاب الفعلي للمدن ومراحل التسكين، والجداول التي تم وضعها للتيسير على الطلاب في السكن بالمدن؛ من حيث تهيئة التوقيت المناسب لكل كلية.

واطمأن على تسكين الطلاب من ذوي الحالات الخاصة، كما تفقد إجراءات إعلان النتيجة بحضور خالد رزق، مدير عام المدن للبنين، ونفيسة خليل، مدير عام المدن للبنات، وأحمد إسماعيل، وإيهاب فتحي، المشرفين على تنسيق المدن.

