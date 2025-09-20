السيسي وماكرون يبحثان تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة مخرجات القمة الافتراضية التي عُقدت يوم ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، بدعوة من الرئيس الفرنسي "ماكرون" لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي بالدعوة لعقد هذه القمة، التي هدفت إلى بحث سبل خفض التصعيد في المنطقة.



