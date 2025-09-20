الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة ولفرهامبتون أمام ليدز يونايتد بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب مولينيو معقل فريق ولفرهامبتون، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمر ليج”.

تقدم ولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 8 عن طريق لاديسلاف كريتشي

ثم سجل ليدز يونايتد ثلاث أهداف متتالية عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 31، وستاش في الدقيقة 39 وأوكافور في الدقيقة 45.



أعلن البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق ولفرهامبتون التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

تشكيل وولفرهامبتون أمام ليدز يونايتد

دخل فريق وولفرهامبتون مباراته أمام ليدز يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: موسكويرا – توتي غوميز – إيمانويل أغبادو – لاديسلاف كريسي.

خط الوسط: رودريغو جوميز – فير لوبيز – جواو جوميز – جاكسون تشاتشوا – جان ريسنير بلغارد.

خط الهجوم: تي آروكوداري.

ليدز يونايتد، فيتو

تشكيل ليدز يونايتد أمام ولفرهامبتون

فيما أعلن دانييل فاركي المدير الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة ولفرهامبتون وضم كل من:

حراسة المرمى: كارل دارلو.

خط الدفاع: جوزيف رودون – باسكال ستريك – غابريال غودمونسون – جايدن بوجل.

خط الوسط: إيثان أمبادو – شون لونجستاف – أنطون ستاخ – برندن آرونسون.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين – نوا أوكافور.

ودخل وولفرهامبتون اللقاء على أمل استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف فوز مهم، بينما يسعى ليدز يونايتد للعودة بالنقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

