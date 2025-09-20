السبت 20 سبتمبر 2025
طيور الجنة، انتظام طلاب الأزهر في أول يوم دراسي بالقليوبية (فيديو)

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية بالقليوبية،فيتو

شهدت المعاهد الأزهرية بمحافظة القليوبية انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد، حيث رصدت فيتو في بث مباشر انتظام طلاب المعهد النموذجي للبنين بمدينة بنها في طابور الصباح.

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

جاء ذلك في إطار استعدادات مكثفة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

وأكد الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن المنطقة تضم 430 معهدًا يدرس بها 120 ألف طالب موزعين على 225 مبنى، موضحًا أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد اعتمدت هذا العام 7 معاهد جديدة ليصل إجمالي المعاهد المعتمدة إلى 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر للاعتماد خلال الفترة المقبلة.

 

 

وأشار إلى أن الكتب الدراسية وصلت بالكامل للمعاهد، على أن يتم الانتهاء من تسليمها للطلاب الأحد المقبل، مؤكدًا تشكيل لجنة لمراجعة العجز في أعداد المعلمين، إلى جانب النزول بسن القبول 3 أشهر لتيسير التحاق الأطفال.

وشدد الشيخ سعيد خضر على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورفع مستوى الانضباط داخل المعاهد، مع إيلاء اهتمام خاص بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

