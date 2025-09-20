طيور الجنة، انتظام طلاب الأزهر في أول يوم دراسي بالقليوبية (فيديو)

شهدت المعاهد الأزهرية بمحافظة القليوبية انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد، حيث رصدت فيتو في بث مباشر انتظام طلاب المعهد النموذجي للبنين بمدينة بنها في طابور الصباح.

جاء ذلك في إطار استعدادات مكثفة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن المنطقة تضم 430 معهدًا يدرس بها 120 ألف طالب موزعين على 225 مبنى، موضحًا أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد اعتمدت هذا العام 7 معاهد جديدة ليصل إجمالي المعاهد المعتمدة إلى 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر للاعتماد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الكتب الدراسية وصلت بالكامل للمعاهد، على أن يتم الانتهاء من تسليمها للطلاب الأحد المقبل، مؤكدًا تشكيل لجنة لمراجعة العجز في أعداد المعلمين، إلى جانب النزول بسن القبول 3 أشهر لتيسير التحاق الأطفال.

وشدد الشيخ سعيد خضر على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورفع مستوى الانضباط داخل المعاهد، مع إيلاء اهتمام خاص بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.