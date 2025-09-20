مصرع شاب في حادث سير بطريق كفر شبين بالقليوبية

شهد طريق كفر شبين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادثًا مروريا أسفر عن مصرع الشاب عبد الرحمن أيمن عوده، 18 عامًا، طالب بكلية العلاج الطبيعي، إثر اصطدام سيارة أثناء سيره بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة توقف بعضلة القلب، وبالرغم من محاولات الإنعاش القلبي الرئوي لـ3 دورات متتالية، إلا أنه لم يستجب، وتم إعلان وفاته ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، فيما تواصل المباحث الجنائية استكمال تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وسماع أقوال أسرة المتوفى.

