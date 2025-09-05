الأولمبية تنظم دورة ناجحة عن الإنعاش القلبي بحضور أطباء الاتحادات و23 دارسا

بنجاح كبير نظمت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس مجلس الإدارة اليوم دورة عن الإنعاش القلبي التنفسي بترخيص من الجمعية الأمريكية للقلب، بالاشتراك مع جمعية عملية الابتسامة ومستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وذلك فى إطار توجيهات د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطبيق الكود الطبي حرصا على سلامة الرياضيين .

حضر الدورة ٢٣ دارسا تحت إشراف د. حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية..وحاضر كل من أ. د ياسر حسني أستاذ القلب الرياضي وهاني مصطفى وفاطمة نبيل أساتذة التخدير والحالات الحرجة.وحضر أطباء من اتحادات الجمباز والكرة الطائرة وكرة اليد والتايكوندو والكاراتيه والـسباحة والكانوي والهوكي وعدد من الأطباء الجدد بتخصصات مختلفة



وجاء ذلك بحضور بحضور اللواء طبيب علي عمارة مسئول قطاع الطب الرياضي بمستشفيات الشرطة.

هذا ؛ وسوف تعقد اللجنة الطبيبة باللجنة الاولمبية مجموعة من الدورات خلال الفترة المقبلة فى عدد من الموضوعات الهامة فى يشارك فيها اطباء الفرق الرياضية والاجهزة المعاونة لها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.