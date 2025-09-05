الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

الأولمبية تنظم دورة ناجحة عن الإنعاش القلبي بحضور أطباء الاتحادات و23 دارسا

جانب من الدورة
جانب من الدورة

بنجاح كبير نظمت  اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس مجلس الإدارة اليوم دورة عن  الإنعاش القلبي التنفسي بترخيص من الجمعية الأمريكية للقلب، بالاشتراك مع جمعية عملية الابتسامة ومستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وذلك فى إطار توجيهات د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطبيق الكود الطبي حرصا على سلامة الرياضيين  .

حضر الدورة  ٢٣ دارسا   تحت إشراف  د. حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية..وحاضر كل من  أ. د ياسر حسني أستاذ القلب الرياضي وهاني مصطفى وفاطمة نبيل أساتذة التخدير والحالات الحرجة.وحضر  أطباء من اتحادات الجمباز والكرة الطائرة وكرة اليد والتايكوندو والكاراتيه والـسباحة والكانوي والهوكي وعدد من الأطباء الجدد بتخصصات مختلفة


وجاء ذلك بحضور بحضور اللواء طبيب علي عمارة مسئول قطاع الطب الرياضي بمستشفيات الشرطة.

هذا  ؛ وسوف تعقد اللجنة الطبيبة باللجنة الاولمبية مجموعة من الدورات خلال الفترة المقبلة فى عدد من الموضوعات الهامة فى يشارك فيها اطباء الفرق الرياضية والاجهزة المعاونة لها

